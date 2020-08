Segundo Edinho, a medida entrará em vigor independentemente da classificação do município no Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.

“Amanhã na live das 10h30, a Vigilância Sanitária vai fornecer detalhes com relação a autorização que acabo de tomar”, disse o prefeito.

Ele também explicou que a decisão foi tomada depois de uma reunião com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e com a Procuradoria Geral do Município.

FONTE: Informações | g1.globo.com