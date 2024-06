Salários variam entre R$ 1,5 mil e quase R$ 10 mil; inscrições serão abertas dia 1º de julho. No total são 49 cargos disponíveis para as áreas administrativa, saúde, educação e operacional

A Prefeitura Municipal de Pontalinda (SP) divulgou a abertura de um concurso público na cidade. São 49 cargos disponíveis nas áreas administrativa, saúde, educação e operacional. Além disso, haverá a formação de cadastro reserva para oportunidades futuras.

As inscrições estarão abertas dia 1º de julho. Os níveis de escolaridade para os candidatos variam entre os ensinos fundamental, médio, técnico e superior. O valor da inscrição é de R$ 70 a R$ 100, de acordo com o grau de escolaridade e com o cargo a ser disputado.