Prefeitura de Mira Estrela adere a sistema de monitoramento 24h

Mais segurança para Mira Estrela. No dia 21 de dezembro, terça-feira, foi realizada a instalação de um sistema de monitoramento 24h nas principais entradas da cidade. A indicação do projeto veio do vereador Junior Batatão e a Prefeitura Municipal, pensando na segurança pública, realizou a implantação.

O sistema faz parte de um projeto intitulado ‘Cinturão Inteligente’ e tem o objetivo de monitorar o acesso à cidade, dando maior respaldo ao trabalho da polícia. As imagens são captadas em tempo real e permanecerão armazenadas durante 7 dias em uma plataforma online. Apenas as Polícias Militar e Civil terão exclusividade no acesso das imagens gravadas.

Para a prefeita Priscilla, toda medida que gera segurança é importante. “Nós sabemos que promover segurança à população e aos visitantes é uma das nossas responsabilidades, e por isso, este sistema veio complementar todo o trabalho que estamos desenvolvendo na cidade”, afirmou a prefeita.

O vereador, Junior Batatão, agradeceu o apoio da prefeitura e diz que está muito feliz pela conquista do município. “Agradeço a toda equipe da Câmara e da Prefeitura Municipal, especialmente a Prefeita Priscilla e o vice, Milton do Lin, que vem atendendo as nossas indicações sempre trazendo o melhor para a população”, agradeceu o vereador.