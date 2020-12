Prefeitura de Meridiano suspende homologação de concurso

A Prefeitura de Meridiano, após “Homologar” o concurso “001/2020” hoje pela manhã (14), decidiu agora pouco, acatar as orientações do Ministério Público e suspender os efeitos do concurso:

“Assim, ei por bem em DETERMINAR aos Órgãos internos, no caso, ao responsável pelo Setor de Recursos Humanos, a SUSPENSÃO regular dos atos do concurso público 01/2.020, ficando vedada a nomeação, posse e exercício de quaisquer candidatos classificados no Concurso Público 01/2.020, até posicionamento definitivo do Executivo em questão, o que registro deverá observar as orientação do Ministério Público a seu tempo. DETERMINO, ainda, em apreço à mesma Recomendação do Ministério Público, proceda o Setor de Imprensa Municipal a publicação mais ampla possível desta DECISÃO. DETERMINO ainda proceda-se imediatamente comunicação dessa DECISÃO ao Órgão do Ministério Público da Comarca, delatando quanto a suspensão do Concurso Público 01/2.020.”