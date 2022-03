Prefeitura de Jales decide adiar realização da FACIP 2022

A FACIP 2022, que seria realizada de 14 a 17 de abril, foi adiada. O evento estava confirmado com shows de Alok, Barões da Pisadinha e Guilherme e Santiago e aconteceria em comemoração ao aniversário de Jales.

Na tarde desta quinta-feira, 17 de março, a prefeitura de Jales divulgou nota oficial confirmando o adiamento do evento. Confira:

“A Prefeitura de Jales comunica o adiamento da Facip 2022, que seria realizada entre os dias 14 e 17 de abril, mas não fique triste, em momento oportuno será divulgada uma nova data! Para as comemorações do aniversário de 81 anos de Jales, a Prefeitura preparou uma programação especial repleta de atrações para todas as idades, que incluem a inauguração das obras de revitalização da Praça Dr. Euphly Jalles com a belíssima fonte luminosa dançante, Cine Kids para as crianças, o Jales In Concert com a participação da Orquestra Sinfônica de Jales e de profissionais talentosos do município e diversas outras atrações culturais e esportivas para todos os públicos”