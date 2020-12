Prefeitura de Fernandópolis emite nota sobre reinfecção por Covid na cidade

NOTA OFICIAL

REINFECÇÃO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Contingência do Coronavírus, confirma que nesta quarta-feira, 16, foi informada pelo Instituto Adolfo Lutz que o município registrou o 1° caso de reinfecção do Coronavírus no estado de São Paulo.

Trata-se de uma mulher, 41 anos, que teve sua primeira infecção em junho. Ela se tratou, curando-se da doença, porém, em novembro apresentou os sintomas e após novos exames foi diagnosticada com uma nova linhagem distinta do Coronavírus.

Informamos que a paciente já se recuperou novamente, inclusive cumprindo o isolamento.

Ressaltamos com essas informações confirmadas hoje,16, pelo Instituto Adolfo Lutz a seriedade que essa doença vem sendo tratada pela equipe da Saúde Municipal.

A Pandemia não acabou e pedimos a colaboração de todos para vencermos juntos.

Att

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Comunicação

