A prefeitura de Cosmorama confirmou ontem (25) a realização do tradicional evento “Juninão” para o dia 24 de junho. Além da retomada da tradicional festa a prefeitura confirmou o show da dupla sertaneja Cezar e Paulinho. O evento irá acontecer na Praça Matriz, aberto ao público em geral que poderá degustar dos tradicionais pratos servidos durante o evento.

De acordo com informações apuradas, novidades poderão ser anunciadas nos próximos dias. MONTE APRAZÍVEL, BÁLSAMO E PALESTINA TAMBÉM CONFIRMAM FESTAS

A prefeitura de Monte Aprazível já anunciou para junho a realização do Juninão com grandes shows aberto ao público, entre eles Luan Santana, Rio Negro e Solimões e Jads e Jadson.

Bálsamo já confirmou a volta da festa do peão, com 8 shows, sendo 2 grandes shows por noite e com portões abertos. Maiara e Maraisa, Barões da Pisadinha, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Miotto, Clayton e Romario, Dj Kevin, Diego e Victor Hugo e Rayane e Rafaela.