Após o veículo ser equipado com os materiais necessários para o serviço de atendimento aos animais, ele passará por vistoria do Conselho de Medicina Veterinária para regulamentação do funcionamento.

O Castramóvel faz parte de diversas ações voltadas à proteção da vida animal, presentes no Plano de Governo do Prefeito João Dado. Foram investidos R$ 405 mil, em 2018, para aquisição e adequação do Castramóvel, que contou com R$ 120 mil oriundos de emenda do Deputado Federal Ricardo Izar Junior.

Segundo o Prefeito João Dado, essa ação possibilita o controle populacional dos animais no Município. “Com o Castramóvel, teremos um itinerário de atendimento aos animais em Votuporanga e, dessa forma, o controle populacional de cães e gatos. Isso reflete em Saúde Pública, tendo menos animais abandonados e vítimas de maus-tratos”.