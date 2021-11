Prefeitura atende pedido de Jura e executa melhorias em campo de futevôlei na praça Friozi

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura viabilizou junto à Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e de Obras e Serviços Públicos melhorias significativas na praça Friozi, ao lado do Cemitério Municipal.

Nesta quinta-feira, o vereador Jura, acompanhado dos secretários de Esportes e Lazer, Alexandre Giora e de Obras, Salvador Castrequini, estiveram no local onde a Prefeitura executou melhorias e transformou um espaço em um campo de futevôlei para a comunidade votuporanguense.



O vereador Jura foi procurado por esportistas que frequentam a praça há vários anos e são praticantes de futevôlei e pediram as melhorias agora executadas pela Prefeitura. “Agradecemos a parceria com a Prefeitura, através das secretarias de Esportes e Lazer e de Obras pelos serviços executados nesta praça. Os moradores e praticantes do esporte terão mais essa praça esportiva à disposição de todos”, destacou Jura.