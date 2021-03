O Município adquiriu, de maneira emergencial, quatro novos monitores cardíacos e recebeu mais três respiradores da USP (Universidade de São Paulo), por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari. Ao todo, a UPA conta, agora, com 11 leitos de suporte com ventilação mecânica. Na última sexta-feira já havia sido anunciada a conquista de seis respiradores da USP, também com apoio do deputado Carlão Pignatari, que se somaram a outros dois que a Unidade já possuía.

Nova tenda

Nesta sexta-feira (12), o prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e da secretária da Saúde, Ivonete Félix, visitaram a nova estrutura que está em fase final de instalação ao lado da UPA, onde são realizados os atendimentos iniciais dos pacientes que vão até a Unidade. A previsão é de que neste final de semana iniciem os atendimentos na nova tenda, em substituição ao espaço anterior que que teve a vigência do contrato encerrada. “É uma estrutura mais ampla e arejada para melhor atender a população”, disse o prefeito Jorge Seba.