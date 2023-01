Prefeitura abre inscrições gratuitas para aulas de basquete no CSU

Modalidade voltará a ser oferecida como formação de base para meninos e meninas de 10 a 14 anos

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para aulas gratuitas de basquete que serão oferecidas no Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares, no CSU. A modalidade voltará a ser oferecida como formação de base, ou seja, para iniciantes que têm interesse em aprender mais sobre a prática esportiva.

O professor Tiago Prosdocimi de Souza informa que inicialmente as vagas são para turmas com idade entre 10 e 14 anos, meninos e meninas, com aulas previstas para serem iniciadas no dia 6 de fevereiro, às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h e das 17h às 18h. Havendo maior interesse, a Secretaria de Esportes e Lazer poderá ampliar a oferta de vagas também para outras idades.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no CSU, com documentos pessoais do atleta, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (17) 3406-2321.