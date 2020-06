Segundo o Prefeito João Dado, são obras importantes para Votuporanga. “São obras de infraestrutura que entregaremos no próximo dia 3 de julho. São melhorias de acessos à importantes bairros do Município”.

Prolongamento da Avenida das Nações

A obra beneficiará mais de 2 mil famílias que fazem uso daquela Avenida como principal acesso aos loteamentos Belo Horizonte I e II, Vida Nova Votuporanga III e Residencial Ana Munhoz.

Com investimento de R$ 124.802,66 de recursos próprios, a obra contempla a execução de sistema de drenagem, guias, sarjetas, pavimentação asfáltica, calçamento, rampa de acessibilidade e paisagismo no prolongamento da Avenida das Nações.

“São mais de 2 mil famílias que vão passar pela avenida que está sendo duplicada. É uma obra importante e com investimento próprio do Município. A entrega simbólica da obra será no próximo dia 3 de julho. Ficamos felizes em entregar mais uma obra aguardada pela população”, afirmou o Prefeito.

Avenida Paulino das Neves (prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz)

A obra da Avenida Paulino das Neves, conhecida como prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, conta com obras de galeria, calçada, guia, sarjeta, rampa de acessibilidade, asfalto, paisagismo e iluminação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a obra foi orçada em R$ 495.837,94, porém na licitação o valor foi reduzido em cerca de 17,5%, totalizando R$ 408.704,12 de investimento. Com 100% de recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, conquistado pelo Deputado Carlão Pignatari, a obra teve início na Avenida Nasser Marão e terminará após o cruzamento com a Rua Nassif Miguel, totalizando cerca de 3.200 m² de área construída.

A Prefeitura ainda realizou, com recursos próprios, a continuidade da obra de pavimentação, calçamento, galerias de águas pluviais e paisagismo na Avenida Paulino das Neves a partir do trecho do cruzamento com a Rua Nassif Miguel até o final da via, no cruzamento com a Rua Leonardo Commar.

No cruzamento com a Avenida Nasser Marão serão instalados semáforos para a organização do fluxo de veículos, devido ao intenso movimento no cruzamento.

O Prefeito João Dado afirmou que “o prolongamento da Avenida Dr. Wilson de Souza Foz será mais um importante acesso à Zona Norte da cidade que, somados aos outros acessos, proporcionará mais agilidade e segurança na mobilidade urbana em Votuporanga. É Votuporanga crescendo e se modernizando com a colaboração dos servidores da Prefeitura de Votuporanga”.