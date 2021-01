Durante a visita, Seba falou com funcionários e também com a população. “Em respeito ao nosso povo, estamos fazendo aquilo que dissemos, verificando as condições gerais dos serviços prestados à população nos bairros, nas mais diversas áreas de atendimento. Estaremos presente em todas as ações para que possamos nos certificar, exatamente, como a população está sendo atendida”, disse o prefeito.