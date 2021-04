Prefeito Seba sanciona lei que obriga bombeiro civil em estabelecimentos públicos e privados com fluxo maior de 450 pessoas por dia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O prefeito Jorge Seba sancionou no último dia 24, projeto de lei de autoria da vereadora Jezebel Silva que regulariza bombeiros civis nos ambientes públicos e privados com fluxo maior de 450 pessoas por dia.

O projeto foi sancionado na última terça feira (20/04) pelo chefe do Executivo, e agora a lei municipal obriga os estabelecimentos públicos e privados a manterem um bombeiro civil em estabelecimentos com fluxo maior de 450 pessoas por dia, garantindo mais segurança para a população que terá imediato atendimento de primeiros socorros evitando assim mortes por mal súbito sem que haja tempo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

“Precisamos encontrar todas as formas possíveis de garantir segurança para a população, e vejo nesse projeto um ponto de proteção aqueles que frequentam ambientes com grande fluxo de pessoas” afirmou a vereadora Jezebel.