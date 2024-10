Prefeito reeleito Jorge Seba recebe deputados Carlão Pignatari e Fausto Pinato para discutir fortalecimento de projetos em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (7/10), o prefeito reeleito com 26.586 votos, Jorge Seba, recebeu na prefeitura dois importantes parceiros da cidade: o deputado federal Fausto Pinato e o deputado estadual Carlão Pignatari. A reunião, realizada no contexto pós-eleitoral, abordou o fortalecimento de projetos para os próximos quatro anos e também as obras estruturantes nas áreas prioritárias, como saúde, habitação, esporte e educação.

Durante o encontro, os deputados parabenizaram Jorge Seba pela vitória nas eleições e reafirmaram seu compromisso em continuar apoiando o governo municipal.

Jorge Seba expressou sua gratidão pelo apoio recebido, ressaltando que essa colaboração é essencial para o desenvolvimento da cidade. “Agradeço ao deputado estadual Carlão Pignatari e ao deputado federal Fausto Pinato por essa visita. É fundamental poder contar com parceiros comprometidos com o futuro de Votuporanga”, afirmou Seba.