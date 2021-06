PREFEITO JORGE SEBA RECEBE LIDERANÇAS DO PSB ESTADUAL EM VOTUPORANGA

Acompanhados do presidente do PSB Antonio Barbozano de Brito (Casão) e do vereador Jurandir B. da Silva (Jura), os representantes do PSB estadual, Winnito Tozadore e Willian Sancler foram recebidos no gabinete pelo prefeito Jorge Seba e secretário de governo Alexandre Giora.

Essa é a primeira vez que os representantes do PSB visitam Jorge Seba, onde se colocaram à disposição do Executivo para encaminhar demandas da cidade aos deputados do partido.

Durante o encontro, Seba apresentou alguns de seus projetos em andamento e também falou sobre as demandas necessárias para a cidade, solicitando a intervenção dos líderes estaduais do PSB para viabilizar recursos para o município.

Tanto o presidente Casão quanto o vereador Jura, reforçaram os pleitos feitos pelo prefeito, se colocando à disposição para intermediar os pedidos que ajudarão a amenizar os problemas provocados pela pandemia.

Jura e Casão falaram também destacaram o dinamismo da administração Jorge Seba/Cabo Valter, e seu comprometimento em encarar os desafios, sendo o principal, o enfrentamento do combate à Covid 19.

Tozadore e Sancler estão fazendo essa visita em toda a região, com o objetivo de fortalecer o PSB onde ele existe e organizar nos municípios onde não existe, além de interiorizar a missão. O partido deve participar efetivamente do pleito de 2022, lançando candidatos para todos os cargos.