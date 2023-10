Prefeito Jorge Seba e Rose buscam recursos em reunião com a Presidente Nacional do Podemos e Deputada Renata Abreu em São Paulo

Nesta sexta-feira (06/10), Rose Seba, Presidente do diretório municipal do Podemos, e o Prefeito Jorge Seba, estiveram reunidos em São Paulo com importantes lideranças do partido.

A Deputada Federal e Presidente Nacional do Podemos, Renata Abreu, e o Coordenador Estadual do Podemos/SP, Gabriel Melo, foram os anfitriões do encontro.

Em pauta, a busca por recursos para projetos e obras em andamento em Votuporanga. Rose Seba, na qualidade de Presidente Municipal do Podemos, apresentou diversas solicitações de recursos e detalhou os projetos em andamento no município.

O diálogo com essas lideranças é fundamental para manter um ambiente democrático e inclusivo, sempre voltado para o desenvolvimento futuro de nossa cidade.