Prefeito Jorge Seba discute importantes projetos para Votuporanga em viagem a São Paulo

Esporte e Habitação foram assuntos em pauta junto ao Governo Paulista

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do Deputado Carlão Pignatari e a Chefe de Gabinete Legislativa Karina do Carmo e do coordenador do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, Luis Augusto Garcia (Xaninho), se reuniu nesta terça-feira (11/4), em São Paulo, com a Secretária de Esportes Coronel Helena Reis para discutir sobre a prorrogação do contrato do Centro de Formação de Natação de Votuporanga com o Governo Paulista.

Atualmente, 400 nadadores, entre crianças, adolescentes e jovens, participam do projeto, que é referência nacional e já atendeu mais de 3,8 mil alunos. Mais de 5 mil medalhas já foram conquistadas em competições para o município por meio do projeto.

“Quero agradecer à Secretária de Esportes, Coronel Helena, que nos recebeu e se prontificou a estudar a melhor forma para dar continuidade ao projeto, considerado por ela muito importante para Votuporanga e região, comenta Seba.

Desfavelamento

Ainda seguindo o cronograma de visita à Capital, o prefeito participou também de uma reunião na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na ocasião o assunto tratado foi o Desfavelamento do Matarazzo.

Na ocasião, o diretor de Engenharia e Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, informou que o cronograma do processo de licitação das moradias está bem avançado e deverá ter novidades em breve.

As equipes da secretaria de Obras estão finalizando a construção das galerias subterrâneas e as máquinas já estão executando a patamarização (nivelação) dos terrenos para prepará-los para a construção das casas. Serão 185 casas que vão garantir uma melhor qualidade de vida para diversas famílias que há anos esperam por este momento.