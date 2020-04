O Prefeito João Dado, juntamente com o Secretário Municipal da Educação Marcelo Batista, assinou o Termo de Compromisso referente a obra do novo Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba”, no bairro Cidade Jardim. O aceite do termo foi realizado digitalmente, via Simec (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). O recurso oriundo do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no valor de R$ 1,5 milhão, foi conquistado com o apoio do Deputado Federal Fausto Pinato, após reunião com o Presidente do Fundo, Rodrigo Sergio Dias, em Brasília, no fim do último ano.

A Prefeitura de Votuporanga entrará com contrapartida no valor de R$ 300 mil, completando, portanto, o investimento de R$ 1,8 milhão.