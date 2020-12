Prefeito de Meridiano peita Doria e não adere a lockdown

O prefeito de Meridiano, na região de Fernandópolis, decidiu que não vai aderira imposição do governo do Estado de São Paulo que determinou lockdown nos dias 25, 26, 27 e 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021.

Maicon Japonês, que encerra o mandato no dia 31 de dezembro, atendeu um pedido de um grupo de comerciantes que já emitiram comunicado nas redes sociais e que não irão seguir as orientações do governador João Doria.

Além de Meridiano, outros municípios de grande porte na região também anunciaram que não seguiram as determinações do Estado, como é o caso de Catanduva e Olímpia.

