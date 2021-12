Prefeito de Jales anuncia a volta da FACIP com portões abertos para a população

O prefeito da cidade de Jales, Luis Henrique Moreira, anunciou na noite de ontem, 21, a volta de uma das festas mais populares e que fez história no município durante décadas, a Facip – Feira Agropecuária, Comercial, Industrial e Pecuária. A última edição da festa aconteceu em 2016.

O evento será realizado em abril de 2022, entre os dias 14 e 17, com entrada gratuita para a população durante as quatro noites de festa em um novo recinto que será preparado especialmente para a Facip. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o evento irá contar com rodeio em touros e cavalos, exposições, praça de alimentação, parque de diversões e shows todas as noites.

No dia 14, a tradição da música sertaneja será representada pela dupla Guilherme e Santiago; no dia 15, aniversário de Jales, será a vez da banda revelação do momento, Os Barões da Pisadinha; no sábado, dia 16, o DJ Alok, que já foi eleito o melhor do Brasil e tocou em grandes festas ao redor do planeta se apresenta na Facip. No domingo, acontece a final do rodeio, além de um show surpresa, que segundo o prefeito, promete contagiar o público de Jales e região.

