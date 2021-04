Prefeito assina Decreto que transforma área do desfavelamento em utilidade pública

Assinatura do Decreto ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/4), no Centro de Cultura e Turismo, e contou com a presença dos vereadores

O prefeito Jorge Seba assinou Decreto nº 13.262 declarando como sendo de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de 77.660,00 metros quadrados destinada a implantação de unidades habitacionais de interesse social do desfavelamento do Matarazzo e Esmeralda. A assinatura do Decreto ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/4), no Centro de Cultura e Turismo, e contou com a presença dos vereadores.

Serão construídas cerca de 180 casas na área localizada na região sul, ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas. Esta é mais uma ação em continuidade para concretização do programa de desfavelamento. “O objetivo maior nosso é oferecer, em breve tempo, moradias dignas às famílias que residem há mais de 50 anos no local”, disse Seba.

O prefeito agradeceu aos vereadores Carlim Despachante, Daniel David, Professor Djalma, Fernandinho, Jezebel Silva, Jurandir B. da Silva, Chandelly Protetor, Meidão, Nilton Santiago, Osmair Ferrari, Cabo Renato Abdala, Serginho da Farmácia, Sueli Friósi Lopes, Thiago Gualberto e Valdecir Lio, pela aprovação da Lei 6698/2021 de abertura de crédito no valor de R$ 1,540 milhão para aquisição da área.

“Desde os nossos primeiros dias de governo, apontamos como uma das prioridades principais, o desfavelamento. Não é possível seres humanos serem tratados diferente. Estamos caminhando em busca da tão sonhada casa própria para aquelas pessoas que moram em situações desiguais. Sabemos da responsabilidade social de todos nós, administradores públicos, para caminharmos, juntos, no sentido de sanar este problema”, finalizou o prefeito.