Prefeito anuncia repasse de R$ 12 milhões a 31 entidades com parcelas pagas já a partir deste mês

Atendendo ao pedido das instituições, pela primeira vez, as parcelas já começam a ser pagas a partir de janeiro e seguem até dezembro

O prefeito Jorge Seba reuniu representantes de entidades assistenciais das áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura para anunciar o repasse de R$ 12 milhões durante todo o ano de 2023. Atendendo ao pedido das instituições, as parcelas já começam a ser pagas a partir deste mês e seguem até dezembro.

Além do prefeito e dos representantes das entidades, também participaram do ato de assinatura dos Termos de Fomento e Colaboração a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito, Cabo Valter; o presidente da Câmara, Daniel David e a vereadora Sueli Friósi; e os secretários municipais da Fazenda, Deosdete Vechiato; da Assistência Social, Meire Azevedo; da Saúde, Ivonete Félix; da Educação, Marcelo Batista; e da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

“Sabemos que as instituições precisam desses recursos durante todo o ano, e neste ano, pela primeira vez, conseguimos atender essa necessidade, antecipamos nossos trabalhos internos para finalizar todos os termos e assinarmos já em janeiro. Tenho uma ótima notícia: o dinheiro já está na conta de todas as entidades”, disse o prefeito Jorge Seba, que agradeceu o empenho e dedicação de todas as instituições no atendimento das famílias mais vulneráveis.

Os recursos são de origem do Município, do Estado e também da União. Do total destinado, os valores são provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Fundo Social de Solidariedade, do Fundo Municipal da Saúde e de recursos Fundo a Fundo, nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

A cerimônia de assinatura dos termos com as entidades foi transmitida pelas redes sociais da Prefeitura.