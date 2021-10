PREFEITO ADILSON SEGURA RECEPCIONA DEPUTADO FEDERAL NILTO TATTO E DEPUTADA ESTADUAL MÁRCIA LIA

Na manhã desta sexta-feira (22/10), o Prefeito Adilson Segura recepcionou o Deputado Federal Nilto Tatto, do PT, que esteve na cidade pela primeira vez. O encontro foi promovido na Rádio Nova FM onde o parlamentar concedeu entrevista para o secretário de Esportes, Lazer e Comunicação, Gilmar Sobrinho.

Também acompanharam a visita do Deputado, o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Alexandre Ramos, os vereadores Fabiano Pinheiro e Marcelo Livramento e agricultores do Município.

Nilto destacou que sua principal bandeira é a agricultura. As autoridades municipais e agricultores solicitaram recursos para a construção de um barracão para a implantação de fábrica de ração e que servirá também para suporte a patrulha agrícola.

No início do mês, Valentim Gentil recebeu a visita da Deputada Estadual Márcia Lia (PT), que destinou recurso de R$100 mil para Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. A visita foi acompanhada também pelo secretário Municipal de Esporte, Lazer e Comunicação, Gilmar Sobrinho, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Alexandre Ramos, o Presidente da Câmara Municipal, Fabiano Pinheiro e do Presidente do PT em Valentim Gentil, Santana.

Márcia apresentou o trabalho que vem realizado e destacou a agricultura e a alimentação saudavel como principais bandeiras. “Sabemos das dificuldades que o produtor passa, especialmente com pandemia e acreditamos na reforma agrária. Trabalhamos muito a questão da Agricultura e temos um braço bastante estendido para moradia, em dar dignidade às famílias”, disse ela.