O atual índice de preços acumulado do ano é de 10,78% – o maior índice registrado no período foi em 2015 com 11,33% – e a projeção da APAS é que não deve haver deflação nos próximos dois meses de 2020. Os produtos in natura tiveram um aumento de 5,73% em outubro. As frutas registraram 6,02%, os legumes, 9,86% e os tubérculos, 7,79%. Entre os produtos, os maiores aumentos vieram da berinjela (33,34%), vagem (29,2%), batata (22,57%), mamão (18,91%) e tomate (16,40%). Os motivos envolvem fatores climáticos.