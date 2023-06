Poupatempo Digital terá acesso simplificado para população

O Governo de SP conta a partir de hoje (30) com uma novidade: o acesso ao aplicativo Poupatempo Digital será feito com autenticação da plataforma GOV.BR. Essa atualização simplifica o acesso aos serviços públicos oferecidos pelo Poupatempo, possibilitando aos usuários uma experiência mais simples e eficiente.

Sob o comando da Secretaria de Gestão e Governo Digital e operacionalizada pela Prodesp, a implementação do login único tornará a autenticação e usabilidade no acesso aos serviços públicos disponibilizados pelo app do Governo de SP mais ágil, universal e simplificada.

A conta GOV.BR é uma identificação única entre governo e cidadão que comprova em meios digitais que você é você. Com ela, você se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais.

Facilidade e conveniência para milhões de usuários

Hoje o Poupatempo Digital é um dos principais aplicativos para acessos a mais de 240 serviços e os benefícios que o cidadão paulista pode acessar. O recurso totalmente online favorece o uso simultâneo de um expressivo número de usuários e solicitações recebidas regularmente.

Atualmente, mais de 4 milhões de dispositivos utilizam o aplicativo, com mais de 300 mil solicitações registradas a cada semana. A estimativa é que com o novo login aumente para cerca de 800 mil.

“A missão da transformação digital é conectar Estado e cidadão com soluções digitais inovadoras capazes de trazer segurança para o ambiente online. A adesão do Poupatempo digital a plataforma GOV.BR representa mais um passo para a modernização administrativa e combate a burocracia no estado de São Paulo”, afirma Caio Paes de Andrade, Secretário de Gestão e Governo Digital.

Principais serviços

Atualmente, o Poupatempo Digital possui um leque extenso de serviços disponíveis, entre eles; renovação da CNH, 2a. via CNH, carteirinha Covid19, licenciamento de veículo, consulta do IPVA, consulta de pontos, saldo da Nota Fiscal Paulista, situação eleitoral, dívida ativa PGE dentre outros da CDHU, Sabesp etc.

O cadastro à plataforma federal, no site (https://acesso.gov.br/) ou pelo aplicativo é totalmente gratuito e feito por qualquer pessoa que tenha CPF.