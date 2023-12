Portas Abertas: população é recebida para café da manhã festivo com o prefeito e a primeira-dama

Em um ambiente festivo e repleto de solidariedade, o prefeito Jorge Seba e sua esposa, Rose, abriram as portas da prefeitura para um café da manhã especial com famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Uma manhã repleta de sorrisos, histórias compartilhadas e a verdadeira essência do espírito natalino.

O casal Seba expressou seu compromisso com as causas sociais e a inclusão, destacando a importância de estender mãos e corações para atender à população.

Neste encontro especial, Dona Maria de Fátima, uma das atendidas pelo Fundo Social, emocionou a todos os presentes com suas palavras agradecendo pelo convite: “Muitas pessoas jamais imaginaram estar junto com vocês, conhecendo um pouco do dia a dia do prefeito e sua esposa, sentados nessa mesa tomando café. Isso aproxima a população e nos mostra que realmente as portas da prefeitura estão abertas para o povo.”

Rose Seba, ao abordar o compromisso com os mais necessitados, declarou: “Investir nas pessoas e caminhar lado a lado com elas nos traz uma alegria imensurável. O carinho que recebemos em troca não tem preço; é o verdadeiro tesouro que fortalece nossos corações.”

Jorge Seba reforçou seu compromisso com a cidade, indicando que esse é apenas o início de ações solidárias. “Que esse espírito natalino nos inspire a construir uma Votuporanga ainda mais unida e acolhedora”, concluiu.