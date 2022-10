Porecatu, Frango Rico e Facchini estão na final do Prêmio Líderes 2022

Empresas de Votuporanga são finalistas do Prêmio Líderes 2022

Após registrar mais de 16 mil votos na escolha popular promovida em seu site, o LIDE Noroeste Paulista chega aos finalistas do Prêmio Líderes 2022.Com o acompanhamento e a validação da Award Auditores Independentes, foram selecionados os três nomes mais votados de cada uma das categorias:Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresária do Ano; Empresário do Ano; e Empresa do Ano.

A escolha dos vencedores será feita por meio de votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão do grupo, e os campeões só serão revelados dia 08 de novembro, no Villa Conte Buffet.

Esta é a quinta edição do evento e, após dois anos sendo adaptada para a pandemia, a consagração dos melhores do ano deve voltar a reunir cerca de 400 convidados, em uma grande festa que contará com a apresentação especial do grupo Inimigos da HP.

É também a primeira vez que será apresentada a categoria Empresária do Ano: “foi a maneira que encontramos de homenagear grandes mulheres que fazem a diferença nos negócios do Noroeste Paulista e nem sempre ganham o devido reconhecimento. Vai ser um privilégio poder entregar esse prêmio a qualquer uma das finalistas, personalidades que merecem muito estar nessa lista”, comenta o presidente do LIDE, Marcos Scaldelai.

Confira quais foram os escolhidos do público:

Empresa do Ano – Segmento Varejo

Grupo Muffato

Lojas Lívia

Porecatu Supermercados

Empresa do Ano – Segmento Indústria

Bebidas Poty

Facchini S/A

Matilat

Empresa do Ano – Segmento Agronegócio

COFCO Brasil

Coopercitrus

Frango Rico

Empresa do Ano – Segmento Franchising

Bella Capri

Chiquinho Sorvetes

Mercadão dos Óculos

Empresa do Ano – Segmento Serviços

HB Saúde

Hospital de Base

Unimed Rio Preto

Empresa do Ano – Segmento Terceiro Setor

APAE Rio Preto

ARCOS Catanduva

Valquírias World

Empresa do Ano – Segmento Inovação

Bebidas Poty

Tarraf

Unimed Rio Preto

Empresa do Ano – Segmento Práticas Sustentáveis

Hospital de Base

TV TEM

Unimed Rio Preto

Personalidade do Ano

Ana Maria Braga

Carol Gattaz

Zé Neto & Cristiano

Empreendedor(a) Jovem do Ano

Amanda Oliveira – Valquírias World

Guilherme Franco – Café Brasil

Olavo Tarraf Filho – Tarraf

Empresário do Ano

Marcelo Facchini – Facchini S/A

Olavo Tarraf – Tarraf

Rogério Gabriel – MoveEdu

Empresária do Ano

Ana Carolina Verdi Braga – Cegente Educação Corporativa

Livia Costantini – Costantini

Sueli Kaiser – Grupo Cene

Empresa do Ano

Bebidas Poty

Facchini S/A

Grupo Muffato

O Prêmio Líderes 2022 tem o patrocínio master de Henrique Mello Advocacia, Solplan e TOTVS, além do patrocínio de Ferreira Engenharia, SPSP e G5 Construtora.

Vale ressaltar que o evento é exclusivo para filiados, convidados e imprensa interessada mediante prévio credenciamento.

Serviço

Prêmio Líderes 2022 – LIDE Noroeste Paulista

Data: terça-feira, 08 de novembro

Horário: das 19h00 às 23h59

Local: Villa Conte Buffet – Rodovia Washington Luiz, km 430 – Trevo de Engenheiro Schmitt

Sugestão de traje: Social completo