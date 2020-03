Por máscaras, Santa Casa de Fernandópolis faz campanha pedindo doações

A campanha tem sido feita por voluntários do hospital, que pedem que as doações sejam depositadas em uma conta bancária do Banco do Brasil, da entidade Irmandade Santa Casa de Fernandópolis/SP, ligada ao hospital.

A Santa Casa de Fernandópolis/SP está pedindo doações em dinheiro por rede social para comprar máscaras para médicos e enfermeiros se protegerem contra o coronavírus.

A principal alegação para solicitar as doações financeiras é o encarecimento do preço da máscara, que custava em média R$ 0,10 no começo do ano e nesta semana está sendo encontrada por R$ 4,98, cada uma, segundo o hospital.

Além do dinheiro, a Santa Casa faz campanha para arredação também de arroz, feijão, açúcar, leite, café e gelatina, para ajudar na alimentação dos pacientes.

Serviço: Banco do Brasil: Agência 6778-4, C/C 8365-8, Irmandade Santa Casa de Fernandópolis, CNPJ: 47.844.287/0001-08

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Marco Antonio dos Santos