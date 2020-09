Em parceria com a SPCine Play, o filme dirigido por Julia Murat, retrata Jotuamba, uma cidade fictícia, ambientada no Vale do Paraíba, onde, nos anos 1930, grandes fazendas de café faliram e cidades antes ricas se tornaram quase fantasmas. Lá vive Madalena, a velha padeira, presa à memória de seu marido morto e enterrado no único cemitério da cidade, hoje trancado. Rita, uma jovem fotógrafa, chega à procura de trens abandonados, e pouco a pouco modifica o cotidiano de Madalena e da vila.

Após o longa, será transmitido, às 18h, a sessão online de bate-papo, pelo canal do MIS no Youtube, mediado pela atriz, diretora, Vanise Carneiro, com a participação da diretora do longa, Julia Murat; a pesquisadora e crítica de cinema, Mariana Setubal; a fotógrafa, Natalia Tonda, e da agente cineclubista na Spcine, Michelle Brito (atriz, poeta e cineasta).

O acesso para participar do bate-papo é gratuito e aberto a todo público. O link para inscrição: https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSdZ6- BdKlScmxEgIJp3KPggh_Gxr2E_ CPq1PlH75bQTyJFcyA/viewform? usp=send_form