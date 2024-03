Polo UAB anuncia 160 vagas gratuitas para curso de pós-graduação à distância da Unesp

Inscrições vão até o dia 18 de abril; público-alvo para a qualificação são professores da rede pública municipal e estadual

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Votuporanga, unidade vinculada à Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura, informa que estão abertas as inscrições para preenchimento de 160 vagas para cursos gratuitos de pós-graduação à distância da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Cursos ofertados:

Educação Especial com ênfase no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 40 vagas; Educação Especial com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA), 40 vagas; Educação Especial em Altas Habilidades ou Superdotação, 40 vagas; e Educação 5.0: Metodologias ativas e ensino híbrido, 40 vagas.

Os interessados devem realizar sua inscrição até o dia 18 de abril pelo site http://edutec.unesp.br/processo_seletivo/index.php . O público-alvo para a qualificação são professores da rede pública municipal e estadual.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde, atualmente mais de 370 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o (17) 3422-8839.