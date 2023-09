POLÍTICA: cabo Valter pode não disputar reeleição para vice-prefeito de Votuporanga

Outra mudança importante no cenário político local está prestes a ser anunciada de forma oficial nos próximos dias.

Após o prefeito Jorge Seba oficializar durante evento com mais de 20 prefeitos da região e outras lideranças políticas sua filiação partidária no PSD com a anuência do presidente nacional do partido, o secretário de Governo Gilberto Kassab, agora é a vez do vice-prefeito cabo Valter Pereira também mexer as peças no tabuleiro político de Votuporanga.

Fontes ouvidas pela reportagem do votunews.com.br dão conta de que cabo Valter poderá não disputar a reeleição a vice-prefeito na chapa de Jorge Seba – pré-candidato a reeleição em 2024.

As mesmas fontes ouvidas pelo votunews informam que cabo Valter está propenso a abrir mão de sua pré-candidatura a reeleição como vice-prefeito para entrar de corpo e alma em outro projeto pessoal e profissional de sua carreira.

Conforme a fonte do votunews, o atual vice-prefeito poderá abrir mão da vaga para outro nome, mas essa informação ainda não foi confirmada pelo próprio cabo Valter. Procurado pela reportagem, cabo Valter despistou e não quis falar sobre o assunto.

Valter é filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), ex-vereador, ex-vice-prefeito do então prefeito Junior Marão e um dos fieis escudeiro do deputado estadual Carlão Pignatari – (ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo), além de aliado e companheiro político do prefeito Jorge Seba.

REPORTAGEM: VOTUNEWS