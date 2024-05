Poliomielite: Secretaria da Saúde inicia campanha de vacinação contra a doença

Devem ser vacinadas crianças menores de cinco anos de idade; Unidades de Saúde estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga iniciou na segunda-feira (27/5) a campanha de vacinação contra a Poliomielite. A ação segue o cronograma nacional e vai até o dia 14 de junho.

Todas as Unidades de Saúde estão disponibilizando o imunizante, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. E no sábado, dia 8 de junho, será realizado o dia D de Mobilização Nacional de Vacinação contra a doença, das 8h às 16h.

Público-alvo: crianças menores de cinco anos de idade

As crianças com até um ano de idade devem atualizar a caderneta de vacinação, caso estejam em atraso com a vacina contra a Poliomielite. As crianças de um a quatro anos receberão a dose da vacina via oral, desde que estejam com o imunizante em dia no calendário vacinal de rotina.

A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual. Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (dois, quatro e seis meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). A mudança está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e faz parte do processo de erradicação mundial da pólio.