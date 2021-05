Policiais militares do 16º Batalhão recebem láureas de mérito pessoal

O Comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM Valdeci Silva Junior e o Subcomandante, Major PM Rodnei S. Dutra Hernandes, entregaram na manhã desta quarta-feira (19) as Láureas de Mérito Pessoal aos Policiais Militares da 1ª Companha PM e do Estado Maior do 16º BPM/I.

A Láurea de Mérito Pessoal (LMP) foi criada em 1974, consiste em um medalhão sobreposto a um suporte quadrado, do menor para o maior grau, de couro preto quando de 5º e 4º graus, vermelho nas de 3º e 2º graus e branco na mais alta condecoração, a de 1º grau que, é ostentada pelo Policial Militar sobre o bolso esquerdo do uniforme.

Os policiais agraciados receberam a honraria que tem a finalidade de reconhecer, distinguir e homenagear todos que se destacaram no cumprimento de suas missões.

Nesta data receberam as medalhas os Policiais Militares:

Cabo PM Eder Paulo Cocolo – 5º Grau

Cabo PM Carlos Henrique de Lima – 4º Grau

Cabo PM Daniel Henrique Ferreira Goveia – 4º Grau

Cabo PM Ricardo Maurício Ramos Martins – 3º Grau

Cabo PM Sandro Kazuo Shiroma – 3º Grau

Cabo PM Alcides Santana da Silva – 2º Grau

Cabo PM Roberto Canevari Pansani – 2º Grau

Cabo PM Carlos Alberto Mattos – 2º Grau

1º Sargento PM Marcio Fernando Parreira – 1º Grau

Cabo PM Thiago Rafael Grozza – 1º Grau

Cabo PM Anisio Camargo Frausto – 1º Grau