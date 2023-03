Policiais da Força Tática prendem outro procurado da Justiça em Votuporanga

Policiais militares da Força Tática prenderam na noite desta quinta-feira, 23, mais um procurado da Justiça que estava perambulando pelas ruas da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a equipe de Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu outro procurado da Justiça.

Após a prisão de um procurado da Justiça, a equipe de Força Tática, juntamente com a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) de Votuporanga retornaram ao patrulhamento e cientes de que outro indivíduo estaria evadido do sistema prisional desde o ano passado pelo artigo 157 do Código Penal (roubo) realizou o cerco policial na residência do indivíduo, sendo o procurado encurralado nos fundos da casa, onde foi abordado e revistado, não sendo localizado nada de ilícito.

Foi dada voz de prisão, conduzido até a Central de Polícia Judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.

Votunews