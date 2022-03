Policiais da DISE e DIG prendem mulher por tráfico de drogas no bairro Pacaembu em Votuporanga

Em uma ação coordenada entre as equipes especializadas da DIG e DISE de Votuporanga prendeu ontem (4) uma traficante de 23 anos no bairro Pacaembu de Votuporanga.

A prisão foi após investigação e localização de uma casa utilizada para armazenar arma de fogo, munições e drogas.

No levantamento preciso do local, as equipes se posicionaram e cercaram o imóvel, onde realizaram a prisão da moradora. Durante as buscas na residência, foram localizados uma pistola calibre 380, da marca Taurus, com o respectivo carregador, além de outros dois carregadores, sendo um alongado, para calibre 9mm.

Ainda foram localizadas farta quantidade de munições calibre 380 e 9mm, aproximadamente 2,7 Kg de cocaína e uma balança de precisão. A quantidade do entorpecente apreendido poderia render cerca de 8.100 porções prontas para a venda direta aos usuários, avaliada em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A diligência ainda contou com o apoio da Polícia Civil de Valentim Gentil. A investigada foi apresentada da sede da DIG de Votuporanga e autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, permanecendo presa à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para prender outros envolvidos com o esquema do tráfico. votutudo