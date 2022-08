Policiais civis da DISE prendem jovem por tráfico de drogas no bairro Vila Marin em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Votuporanga (DISE) prenderam nesta sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade, por tráfico de drogas. O flagrante aconteceu em sua residência, na rua Goiânia, no bairro Vila Marin, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br a DISE de Votuporanga prendeu nesta sexta-feira, dia 12, um indivíduo no Bairro Vila Marin , por tráfico de entorpecentes.

Os policiais prenderam o indivíduo P.H.M.T. de 22 anos de idade, morador na Rua Goiânia, no Bairro Vila Marin.

O rapaz já vinha sendo investigado pela Especializada e nesta sexta-feira, os agentes civis da DISE, cientes de que na casa estaria certa quantidade de droga, certeza essa originada pelas investigações preliminares, se posicionaram próximo ao local e no momento que o indivíduo adentrava a residência foi abordado na frente da mesma e conduzido ao interior do imóvel onde após buscas pelo local, os policiais encontraram no interior de duas malas onze tijolos de maconha e um tablete menor da mesma droga, tendo totalizado 11.550 quilos, droga essa que após preparada renderia três mil oitocentas e cinquenta porções para venda a usuários.

Foi dada voz de prisão ao rapaz e o mesmo conduzido à Especializada onde foi autuado em flagrante delito pelo Delegado de Polícia da DISE Dr. Allan Francisco Athayde Soares, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas.

Após os trabalhos de polícia judiciária o mesmo será encaminhado para uma Unidade Prisional ficando a disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.

VOTUNEWS