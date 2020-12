Homem preso após acidente com duas mortes gravou vídeo dirigindo a 240km/h na Euclides da Cunha

A Justiça de Jales decretou no último domingo, 13, a prisão preventiva do morador de Três Fronteiras que foi detido por homicídio culposo qualificado após se envolver em um acidente com duas mortes, na noite do último sábado (12), na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul.

Na sentença, a juíza de plantão reconheceu a gravidade do caso, que, segundo ela, constituiu desrespeito à vida humana’. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, que alegou o influencia de álcool no motorista e ressaltou que ele teria tentando fugir após o acidente, destacando sua “imprudência”. O documento citou, ainda, um video (assista abaixo) gravado no local em que outros motorista que assistiram ao momento tentavam agredi-lo após o ocorrido.

A decisão da Justiça também apontou que imagens postadas no Facebook por um perfil que seria do acusado mostram que ele trafegava pela pista no mesmo dia do fato a mais de 240 km/h (veja vídeo). Ainda na solicitação do MP, o promotor Cleiton Lindo Silva falou que o caso preenche on requisitos de prisão cautelar pela natureza de crime de homicídio culposo com dolo eventual e justificou a prisão preventiva com fins de preservação e enquanto aguarda as testemunhas serem ouvidas.

Segundo a Policia Rodoviária, que atendeu à ocorrência, o condutor, que recusou fazer o teste do bafômetro, apresentava, nitidamente, sinais de embriaguez, e dificuldades para falar. D.J.O.G. seguia em uma BMW sentido a Três Fronteiras, quando bateu na traseira urna Tucson, onde estavam três passageiros, moradores de Palmeira D’Oeste. Com o impacto, o veiculo atingindo foi parar no canteiro central da pista.

De acordo com a sentença da Justiça na delegacia o motorista argumentou que o acidente aconteceu porque um caminhão que seguia à frente da Tucson invadiu a pista esquerda no mesmo momento em que ele tentava ultrapassar, o que teria casado descontrole em ambos veículos do acidente.

Ele teria dito, ainda, que devido a isso não conseguiu frear a tempo e garantiu que trafegava em velocidade aproximada de 110 km/h. Em relação ao álcool, ele disse ter tomado cerveja na hora do almoço, quando ainda estava em Aparecida do Taboado (MS), mas que chegou inclusive a dormir depois da ingestão do álcool.

