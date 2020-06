Um homem de 34 anos foi preso nesta terça-feira (16), pela Polícia Civil, suspeito de ter assassinado um idoso de 69 anos, no dia 10 de junho em Itajobi/SP. O corpo da vítima foi encontrado abandonado em um córrego nas proximidades do recinto de exposição municipal da cidade.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva/SP, sendo apontado no laudo que o óbito se deu por politraumatismo, por meio cruel pela diversidade de tipos de lesões.

Com apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Novo Horizonte/SP, o delegado de Itajobi, Waldir Baldo Neto, conseguiu identificar o homem como suspeito do crime. Ele mora na cidade de Fronteira/MG.

De acordo com as investigações, foi constatado que há dez dias o suspeito foi até Itajobi para trabalhar na mesma fazenda que a vítima. Em depoimento, ele teria confessado a autoria do crime.

Diante da confissão, o delegado representou pela prisão temporária junto ao fórum local, e após a expedição do mandado de prisão temporária, o suspeito foi capturado e encaminhado a cadeia pública de Novo Horizonte, onde permanecerá até a conclusão do inquérito policial.

