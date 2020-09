Polícia prende homem após furto de filhote da raça akita em Rio Preto

Homem fez anúncio na internet para tentar vender o animalzinho, mas foi preso a tempo.

Policiais civis da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) recuperaram uma cadelinha da raça akita, chamada Kirah, que havia sido furtada de uma casa, em São José do Rio Preto/SP.

O crime aconteceu no domingo (6). Segundo boletim de ocorrência, o animal, que tem pouco mais de 60 dias de vida, foi levado após os criminosos entrarem na casa. Não havia ninguém no local do crime no momento do furto e mais nada foi levado do imóvel.

A polícia abriu uma investigação e encontrou um anúncio em um site de compra e venda com o contato do suspeito. O cãozinho estava sendo anunciado para venda por R$ 1 mil.

Os policiais entraram em contato com o suspeito, um homem de 24 anos, morador do bairro Solo Sagrado. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

A Kirah reencontrou a família nesta sexta-feira (11) e está em segurança.

FONTE: Informações | sbtinterior.com