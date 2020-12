Polícia prende acusado de matar motorista de aplicativo em Fernandópolis

Em uma ação rápida, a Polícia de Fernandópolis, conseguiu prender no início da noite deste domingo, dia 13, Jovanilson Soares Nogueira, 18 anos, morador em Urânia, acusado de matar a facadas a motorista de aplicativo em Jales Luciana Cordioli, 41 anos.

A identificação do autor foi feito por meio do sistema administrativo do aplicativo de Jales que registrou o deslocamento da vítima até a cidade de Urânia.

Jovanilson teria matado a vítima dentro do veiculo e desovado o corpo em uma rua deserta de um futuro loteamento próximo a Escola Armelindo Ferrari em Fernandópolis.

A ação do assassino foi registrada por uma câmera de instalada em uma residência próximo ao local da desova. Após o crime, o veiculo foi abandonado às margens da rodovia Euclides da Cunha ainda em Fernandópolis.

