Polícia prende 1186 pessoas e apreende 7 t de drogas em operação

A polícia de São Paulo prendeu 1.186 pessoas e apreendeu 7,9 toneladas de drogas entre a última quinta-feira (20) e domingo (24), em uma megaoperação que reuniu forças de segurança do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O êxito no combate ao crime foi celebrado pelo governador Tarcísio de Freitas nesta segunda (24) e reforça a manutenção de ações conjuntas de policiamento ostensivo nas divisas e intercâmbio de investigações.

“Foi um esforço coordenado das Secretarias de Segurança Pública em uma operação coordenada por São Paulo, que focou nas suas faixas de divisa e também na Baixada Santista. Ocorreu simultaneamente em cinco estados e houve muita troca de informação de inteligência entre as polícias e, por isso, conseguimos resultados expressivos. O esforço coordenado faz com que a gente analise os resultados, e medidas legislativas também estão sendo propostas e elaboradas em parceria entre esses estados”, declarou o governador.

“Tivemos um resultado extremamente expressivo de combate a mercados ilícitos, ao crime organizado, ao tráfico de drogas e ao contrabando. A gente sabe que é um trabalho que tem que ter continuidade, não é um trabalho simples ou fácil. A gente sabe de todas as dificuldades, mas o esforço vai ser sempre para fazer o melhor. Não vamos poupar energias e nem esforços para combater o crime”, acrescentou Tarcísio.

Os resultados da Operação Impacto “SULMaSSP- Divisas Integradas II” foram apresentados em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, com a participação do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, do delegado geral da Polícia Civil, Artur Dian, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio de Freitas.

“Firmamos um acordo de cooperação para realização de operações em conjunto e troca de informações de inteligência, pois o crime hoje rompe as barreiras do país para fora e nós não tínhamos uma comunicação direta com as polícias dos outros estados”, afirmou o secretário Derrite, que destacou a ampliação da SULMaSSP para o Legislativo. “No segundo encontro realizado aqui em São Paulo entregamos uma carta aberta aos congressistas, elencando, inicialmente, três prioridades para os secretários, comandantes-gerais e delegados-gerais na área da segurança pública”, completou.

Esta foi a segunda operação conjunta entre as forças de segurança dos cinco estados. Em quatro dias, as polícias de São Paulo prenderam 1.186 pessoas, das quais 880 eram foragidas da Justiça, detiveram 167 menores, apreenderam 7,9 toneladas de drogas e recuperaram 609 veículos roubados e furtados que circulavam no território paulista.

As ações reuniram mais de 17,4 mil policiais e 7 mil veículos, com participação diária de 13,7 mil agentes e 5,7 mil viaturas das forças paulistas. Nos cinco estados, o balanço operacional somado resultou em 1.563 pessoas presas, sendo 423 procurados, além da apreensão de 11,1 toneladas de drogas e 185 armas de fogo ilegais.

Destaques

Policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante na sexta (21), durante a megaoperação, um homem que transportava 1,2 tonelada de maconha escondida no fundo falso do assoalho de um caminhão. A prisão aconteceu na Rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro, na cidade de Taciba, região de Presidente Prudente, próximo à divisa com o Paraná.

No primeiro dia da megaoperação, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 1 tonelada de maconha na cidade de Presidente Venceslau, também na região de Prudente. A droga estava escondida em um caminhão que foi abordado na altura do km 616 da Rodovia Raposo Tavares.

Primeira edição

A primeira fase da operação ocorreu em maio, logo após o primeiro encontro as Secretarias de Segurança Pública dos cinco estados, no final de março, em Curitiba. As ações das polícias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul resultaram, na ocasião, em apreensões de 3,3 t de maconha, 92,4 kg de cocaína, 21,5 kg de crack e 2,1 kg de haxixe, 127 pessoas presas e 184 veículos recuperados.