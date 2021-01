Polícia Militar vai intensificar fiscalização contra aglomerações neste fim de semana em Votuporanga

Uma determinação do Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo terá reflexos em Votuporanga. A Polícia Militar vai intensificar a fiscalização e coibir a aglomeração de pessoas neste final de semana, quando todo o Estado entra no lockdow.

De acordo com o informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br junto ao comandante da Polícia Militar – capitão André Navarrete, a 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga vai contar com aumento do número de policiais militares neste final de semana, quando também ocorre a final da Copa Libertadores da América – jogo entre Palmeiras e Santos.

Para tanto, a Polícia Militar vai reforçar o número de homens e viaturas em patrulhamento pelas ruas da cidade, no final de semana, e terá foco principal a atuação em possíveis aglomerações que ocorram em decorrência do jogo entre Palmeiras e Santos. “Os policiais irão adotar medidas penais e/ou administrativas, caso constatem qualquer descumprimento das medidas de isolamento social impostas em Decreto do Governo do Estado”, explicou o capitão Navarrete.

Policiais militares estarão em pontos estratégicos de Votuporanga e também percorrendo os bairros da cidade para coibir a aglomeração de pessoas.

Pontos de concentração usados por torcedores para comemorar títulos, como o Parque da Cultura e a avenida João Gonçalves Leite terão bloqueios da PM para evitar aglomeração de pessoas. “Vamos seguir à risca o que está determinado no Decreto do Estado, evitando festas, aglomerações e qualquer tipo de manifestação pública”, justificou o capitão.

REPORTAGEM: VOTUNEWS