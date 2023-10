POLÍCIA MILITAR RETIRA DE CIRCULAÇÃO TRÊS PESSOAS PROCURADAS

Policiais militares do 28º BPM/I prenderam, entre segunda-feira e hoje, terça-feira, três pessoas procuradas pela justiça. No primeiro caso, policiais militares de Nova Independência prenderam um homem de 40 anos, morador daquela cidade, com um mandado de prisão cível (falta de pagamento de pensão alimentícia), expedido pela comarca de Piraju/SP.

Já por Ilha Solteira, nesta segunda-feira, policiais militares prenderam uma mulher, moradora de rua, após constatarem que havia contra ela um mandado de prisão preventiva, expedida pela justiça do estado de Alagoas/AL, pelo crime de roubo.

Ainda naquela cidade, prenderam um aposentado de 54 anos, com mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Rosana/SP, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, com pena de 06 meses e 15 dias de detenção no sistema semiaberto.

Todos foram encaminhados aos DPs da área e permaneceram presos, à disposição da justiça.

