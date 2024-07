Polícia Militar recupera veículo roubado e prende receptador

O acompanhamento iniciou após o Fiat/Toro passar pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) em Votuporanga/SP, em direção a Santa Fé do Sul/SP.

Um veículo Fiat/Toro, de cor branca, roubado na região de Ribeirão Preto/SP, foi recuperado em Santa Fé do Sul/SP, na tarde de sábado (13.jul), após acompanhamento pela Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo por Santa Fé do Sul, quando receberam informações de que um veículo Fiat/Toro, com as características de um registrado como roubado, havia passado pela rodovia em Votuporanga/SP, em direção a Santa Fé do Sul.

Em seguida, as viaturas se deslocaram até o trevo da SP-320 com a Rodovia dos Barrageiros, onde avistaram o carro com as mesmas características, no entanto, com placa diferente. A placa correspondia a um Fiat/Toro, de cor branca, de Campo Grande/MS, sem registro de roubo.

Questionado, o motorista informou ter recebido R$ 500 para conduzir o veículo de São José do Rio Preto/SP à Campo Grande. Embora não tenha sido encontrado nada ilícito no veículo, a consulta do número do chassi junto ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) confirmou que se tratava de um automóvel roubado no interior paulista.

O indivíduo foi preso em flagrante e apresentado na Central de Polícia Judiciária de Jales/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido para perícia. Diário de Votuporanga