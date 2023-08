Polícia Militar prende três pessoas em flagrante por furto em Votuporanga

Na noite de ontem (01) policiais militares da Força Tática da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam em flagrante três indivíduos por furto.

Durante o patrulhamento pelo município no combate ao tráfico de drogas e outros ilícitos penais, momento em que o COPOM informou que 03 indivíduos haviam pulado o muro de um edifício em construção pela Rua Waldemar Carvalho de Souza, sendo que o solicitante temia ser um furto, tendo em vista já terem ocorrido vários furtos de materiais na construção.

De imediato a equipe se deslocou até o referido local, e ao fazer a incursão e varredura no interior do edifício, no corredor do um apartamento do 1° andar, avistou um indivíduo com lanterna em mãos e mochila nas costas, sendo abordado e identificado, pois o adolescente é conhecido pela prática de furto e outros crimes. Na busca pessoal foi localizada uma lanterna e no interior da mochila vários metros de fios de cobre.

Indagado se estava sozinho, informou que havia mais dois comparsas, mas não soube apontar onde estariam, então com apoio de outras equipes foi dado prosseguimento a varredura no edifício.

No último andar foram localizados e detidos os outros dois indivíduos, ambos com mochilas nas costas, tendo fios em seu interior, bem com apetrechos para realizar o furto. Foram apreendidos 50 Kg fios, 03 mochilas, 01 faca, 01 alicate, 01 lanterna de leed, 01 chave de fenda e 02 celulares marcas Samsung e Motorola.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, permanecendo os dois indivíduos maiores de idade presos à disposição da Justiça e o adolescente, após ser autuado, liberado para sua genitora.