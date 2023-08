Polícia Militar prende seis procurados da Justiça no mesmo dia

No dia de ontem (07) policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam 06 indivíduos procurados pela justiça.

Cientes dos mandados de prisão expedidos os policiais militares efetuaram policiamento direcionado localizando e encaminhando os procurados até a Central de Polícia Judiciária onde permaneceram presos.

Foram três procurados capturados na área da 3ª Cia PM em Votuporanga, um procurado na área da 1ª Cia PM em Pedranópolis e dois procurados na área da 2ª Cia PM em Jales e Urânia.

A ocorrência em Urânia contou com o auxílio do sistema Detecta, sendo irradiado um alerta via COPOM informando que um veículo havia sido identificado pelo radar inteligente e que o proprietário era procurado pela justiça.

A equipe policial efetuou o patrulhamento e localizou o veículo sendo estacionado dentro da residência, feito contato com o motorista e dado ciência do referido mandado de prisão, o qual alegou que tinha conhecimento da condenação, mas seu advogado havia orientado a não se apresentar, deixando assim a cargo da polícia efetuar a sua captura.