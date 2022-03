Polícia Militar prende rapaz autor de série de furtos e roubos em Votuporanga; ladrão era procurado por tráfico de drogas

Durante patrulhamento pela zona sul da cidade a fim de coibir a criminalidade, policiais militares se depararam com um indivíduo com as mesmas características de um furto ocorrido durante a madrugada.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o indivíduo R., de 21 anos, já é conhecido dos meios policiais.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas na entrevista ele assumiu a prática de dois furtos durante essa madrugada.

Após pesquisa, a Polícia constatou que ele era procurado pela Justiça por Tráfico de Entorpecentes, inclusive foi reconhecido por três furtos e um roubo, sendo este crime ocorrido no último dia 6, no cruzamento das ruas Amazonas, esquina com a rua Itacolomi – centro da cidade, quando o ladrão levou duas bicicletas avaliadas em mais de R$10 mil.

A Polícia localizou o proprietário das bicicletas que compareceu na Central de Flagrantes e reconheceu como sendo o indivíduo autor do crime.

Já no último dia 11, o mesmo indivíduo praticou um furto em um estabelecimento comercial – loja de suplementos na rua São Paulo e outros dois furtos essa madrugada, sendo de uma bicicleta de cor preta e um estabelecimento comercial pela rua Amazonas, esquina com Rua Rio Grande, em uma loja de consertos de celulares onde foram levados diversos acessórios, um celular e três caixas de som.

Diante as evidências dos crimes praticados, o ladrão foi apresentado pela Central de Flagrantes, onde o Delegado de plantão ratificou a voz de prisão, permanecendo à disposição da justiça, sendo recolhido na Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.

