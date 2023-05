Polícia Militar prende mulher foragida por tráfico de drogas em Votuporanga

A polícia recebeu informações de que a suspeita estaria se escondendo na região do Matarazzo, zona Sul, e conseguiu realizar a prisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma mulher que estava foragida da Justiça. A capturada estava com um mandado de prisão preventiva contra ela por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ela já era muito conhecida na cidade nos meios policiais.

De acordo com a ocorrência, após tomar conhecimento da situação, a equipe policial, em conjunto com a equipe de Força Tática, realizou uma operação na zona Sul da cidade, mais especificamente no bairro da Estação. Havia informações de que a suspeita estaria se escondendo na região da avenida Conde Francisco Matarazzo.

Durante as diligências pelas proximidades, os policiais avistaram a mulher em frente a uma residência e procederam à abordagem. Ela foi informada sobre a existência do mandado de prisão e detida imediatamente.

A ocorrência foi apresentada na Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde a mulher permaneceu sob custódia.

