Polícia Militar prende ladrão e recupera produtos roubados de farmácia em Valentim Gentil

A.D.M.A., foi preso em flagrante com dinheiro e celular, subtraídos do estabelecimento comercial após render funcionária com uma faca.

Neste sábado (25), policiais militares foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de um roubo contra uma farmácia em Valentim Gentil/SP.

De acordo com informações, pelo local do crime, os policiais conversaram com a funcionária do estabelecimento que contou aos militares que ao chegar, foi rendida por um indivíduo que estava armado com uma faca e encapuzado com uma camiseta amarrada no rosto.

Ainda segundo à vítima, após rendê-la, o ladrão fugiu levando certa quantia de dinheiro que estava no caixa do estabelecimento e um aparelho celular; contudo, afirmou reconhecer o criminoso pela voz e jeito de andar, todavia ele tinha frequentado a farmácia diversas vezes nos últimos dias.

De posse das características do suspeito, os policiais localizaram o indivíduo identificado como sendo A.D.M.A., assim como a faca usada no crime, dinheiro e o celular que haviam sido roubados.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.